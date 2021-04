Agli Europei di ginnastica artistica brillano i marchigiani Macchini e Casali

BASILEA - Ben rappresentate le Marche ai campionati europei di ginnastica artistica di Basilea. Dei 6 convocati dal dt azzurro Giuseppe Cocciano ben due sono marchigiani, il 24enne fermano Carlo Macchini e il 18enne anconetano Lorenzo Casali, alla sua prima convocazione da senior. Entrambi hanno ottenuto già eccellenti risultati.In particolare Macchini ha conquistato il pass per la finale della sbarra, ottenendo un brillante terzo posto nelle qualificazioni che lo mettono in corsa per il titolo continentale (la finale si svolgerà domenica).

Macchini, tesserato per le Fiamme Oro e seguito dal tecnico Marco Fortuna dell’Accademia Federale di Fermo, ha presentato con successo il suo esercizio denominato Pegan, dal nome del ginnasta sloveno specialista della sbarra. Bene anche il giovanissimo Lorenzo Casali della Giovanile Ancona (allenato da Fabrizio Marcotullio) che nell’all around, la gara che comprende i 6 attrezzi, ha concluso al 14esimo posto su 70 concorrenti. Molto bravo soprattutto nelle parallele, dove si è piazzato 12°. Purtroppo Lorenzo non è riuscito a piazzarsi per la finale di domani, a 24 atleti, solo perché il regolamento prevede che possano parteciparvi solo 2 atleti per nazione e lui è stato il terzo degli italiani, dietro Bartolini e Patron, che l’ha preceduto per una inezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA