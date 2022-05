Gimbo Tamberi torna a brillare: supera i 2,30 e si impone nel meeting di Ostrava

OSTRAVA - Grandi passi in avanti, bella vittoria, morale in alto. Gianmarco Tamberi brilla a Ostrava, in Repubblica Ceca: alla quarta uscita in poche settimane, il campione olimpico torna a 2,30 al Golden Spike e si riaffaccia sulle quote che gli appartengono, aggiungendo cinque centimetri allo stagionale che fin qui era inchiodato a 2,25, a tre giorni dal 2,15 di sabato scorso che aveva centrato a Trieste.

L'azzurro delle Fiamme Oro trova la misura al secondo tentativo e poi tenta per tre volte anche il 2,34 che avrebbe rappresentato la miglior misura al mondo dell'anno (outdoor), con un primo tentativo che fa ben sperare, soprattutto in ottica Golden Gala Pietro Mennea: potrà riprovarci il 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Riapparso in pedana con la mezza barba che lo ha caratterizzato per anni (ma che era scomparsa dalle Olimpiadi di

Tokyo in poi), Gimbo è impeccabile nelle prime tre misure (2,15, 2,20, 2,24), saltate in pantaloncini da basket, segno della fiducia, anche tecnica, ritrovata quest'oggi. A 2,27 il primo errore, rimediato al secondo assalto, e subito dopo lo stesso copione si ripete tre centimetri più su. E' la quota superata anche dal brasiliano Fernando Ferreira che però saluta a 2,30. Terzo il siriano Majd Eddin Ghazal (2,24), quarto con 2,24 l'olandese Douwe Amels.

