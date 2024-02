Gimbo Tamberi sui social: «Domani vi darò una notizia bomba». Ma sua moglie Chiara non è incinta

ANCONA Gianmarco Tamberi, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, infiamma i social direttamente dalla sua casa di Ancona. Il Gimbo nazionale, infatti, social ambassador per la Regione Marche ha annunciato attraverso una storia Instagram pubblica sul suo profilo una notizia bomba che sarà svelata domani, 8 febbraio.

«Notizia bomba ma Chiara non è incinta»

«Sto facendo stretching ma voglio dirvi che domani darò una notizia bomba. A che ora? Ve lo dirò più avanti ma sarà domani. So già che me lo chiederete ma no, Chiara non è incinta». Riguarderà le prossime Olimpiadi 2024 di Parigi dove Tamberi è tra i favoriti per il ruolo di portabandiera della Nazionale? Poche ore e lo sapremo.