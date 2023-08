BUDAPEST Gianmarco Tamberi salta per fare la storia. Questa sera, praticamente all’ora di cena (19,55) l’atleta anconetano delle Fiamme Oro andrà alla caccia del titolo mondiale outdoor, l’unico che ancora manca nella sua fornitissima bacheca, piena di medaglie e trofei conquistate nella sua splendida carriera. Ma per centrare l’impresa dovrà necessariamente essere un Tamberi diverso da quello visto domenica mattina in pedana, quando ha superato le qualificazioni a fatica e con tanto pathos essendo riuscito a saltare i 2,28 metri, che gli hanno assicurato la partecipazione alla finale, solo all’ultimo tentativo a disposizione.

L’energia

Un eccesso di sicurezza? Poca concentrazione, visto che si trattava solo di una qualificazione? Vedremo stasera. Sicuramente è un campanello d’allarme ma Gimbo è abituato a questi colpi di scena, a tirare fuori tutte le sue residue energie fisiche e mentali per superare gli ostacoli trovati in tanti anni di carriera. E sicuramente, passato lo spavento, sarà un Gimbo diverso, nell’approccio alla gara, e super concentrato al raggiungimento del suo obbiettivo stagionale. Del resto, molto sinceramente, lo stesso Tamberi aveva ammesso, domenica, di non avere svolto la migliore prestazione. Per usare un eufemismo. «Mi ero prefisso l’obbiettivo d sprecare poche energie in vista della finale – aveva raccontato – ma questo atteggiamento poteva costarmi caro. Non sono capace di fare calcoli e risparmiarmi, ho bisogno di trovare il mio ritmo e la mia velocità per rendere al meglio. Invece ero lento in rincorsa e non sono riuscito a trovare dentro di me la cattiveria necessaria per andare con brillantezza oltre l’ostacolo». Ma oggi sarà un’altra storia. E, da buon capitano della Nazionale, prende spunto da quello che è successo a Lorenzo Fabbri nella finale del peso quando, dopo una pessima qualificazione, è riuscito ad arrivare fino all’argento. «Cercherò di prendere lo spunto da quello che ha fatto Fabbri – confida Gimbo – e realizzare l’impresa. Del resto mi sento bene, sono in forma, e quindi nutro speranze di disputare una grande gara. Ovviamente dovrò fare i conti con gli avversari ed una concorrenza che si presenta quanto mai agguerrita ma darò tutto per raggiungere il mio obbiettivo».

Gli avversari

Degli altri 12 che hanno superato come lui le qualificazioni l’avversario più ostico è ovviamente il suo “gemello” olimpico Mutaz Barshim (Qatar), che domenica ha fatto percorso netto, al pari dello statunitense Ju Vaughn Harrison. Ma molto temibili sono anche il sudcoreano Woo, il tedesco Tobias Potje, l’australiano Brandon Starc, l’ucraino Andrii Protsenko, il giapponese Ryoichi Akamatsu, l’altro ucraino Doroshchuk, lo statunitense McEwen, il polacco Kobielski ed il cubano Zayas. In gara anche l’altro azzurro Marco Fassinotti, ritornato ad ottimi livelli dopo tanti anni. Eliminato il neozelandese Hamish Kerr, che l’anno scorso ha condiviso il bronzo mondiale indoor con Tamberi. La progressione delle misure in gara prevede il primo salto a 2,20. Poi, di seguito, 2,25, 2,29, 2,33, 2,36, 2-38 e 2,40.