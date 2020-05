E' morto Gigi Simoni: il tecnico aveva portato anche l'Ancona in A

Ultimo aggiornamento: 14:19

ANCONA - Il calcio italiano è in lutto: è morto all’età di 81 anni Gigi Simoni. L’ex allenatore tra le tante dell’Inter, con cui ha trionfato in Coppa Uefa nella stagione 1997-1998, era da tempo in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un ictus.Le condizioni di salute di, che ha allenato anche l'Ancona nella stagione 2002/03 con cui chiuse al quarto posto e ottenne la promozione in Serie A, erano gravi ormai da diverso tempo, ma negli ultimi giorni erano peggiorate ancora di più. Già il 22 giugno 2019 infatti aveva accusato un malore mentre si trova nella sua abitazione, venendo ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cisanello di Pisa. La moglie Monica Fontani ha successivamente rivelato che l’ex allenatore era stato colpito da un ictus. E’ così che nella mattinata di oggi (venerdì 22 maggio 2020) , l’ex giocatore di Mantova, Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa, si è spento.Di lui si ricorda in particolar modo la pacatezza e i modi buoni e gentili. Caso isolato fu infatti quello quando, sulla panchina dell’Inter nel 1998 contendendo lo scudetto alla Juventus, fu espulso dall’arbitro Ceccherini dopo veementi proteste causate dalla mancata concessione del rigore nel celebre e ancor oggi discusso, scontro Iuliano-Ronaldo. Proprio con l'Inter vinse la coppa Uefa nel 1998.