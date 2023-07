OSIMO - Giavellotto record per Comini e Ruggeri. Torna a migliorarsi l’ascolano, quest’anno campione italiano invernale, con 75.15. Nuovo primato regionale assoluto al femminile: la fabrianese lancia a 45.25.

Spettacoli in aria



Volano i giavellotti a Osimo, nella seconda edizione dell’Auximum Meeting. La gara maschile vede protagonista il campione italiano invernale in carica Simone Comini, autore di un sensazionale lancio a 75.15. È il record personale migliorato di un metro abbondante dopo quattro anni dal 24enne ascolano che gareggia per la società veneta Atletica Biotekna, incrementando il 73.79 del 2019. Dalla pedana femminile arriva invece il nuovo record regionale assoluto con il 45.25 di Gaia Ruggeri. La portacolori dell’Atletica Fabriano, 23 anni ancora da compiere, supera il 44.17 stabilito nel 2018 della sangiorgese Ilaria Del Moro e già avvicinato nella scorsa stagione con 44.14. In gara si piazza al secondo posto dietro all’emiliana Genet Galli (Modena Atletica, 45.97).

L’atleta di casa Angelica Ghergo (Esercito) nei 400 ostacoli firma il primato stagionale di 59.72, mentre Simone Coppari (Atl. Avis Macerata) vince la prova maschile in 57.97 realizzando il personale. Nei 100 metri, buona prestazione di Benedetta Boriani. La velocista della Sef Stamura Ancona si impone con il tempo di 12.09 (+0.0) davanti a Klaudia Brillarelli (Sport Atl. Fermo) che si migliora a 12.14. Primato personale nei 400 per Giada Bernardi (Sef Stamura Ancona) in 56.96 ma cresce anche la specialista degli 800 metri Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona), seconda in 57.82.

Organizzata dall'Atletica Osimo

Doppietta per Marco Gianantoni (Sef Virtus Emilsider Bologna) che conquista i 100 in 10.66 (+1.8) e i 400 con 49.59. Alle sue spalle in entrambe le gare c’è Francesco Molinari (Olimpus San Marino) con i tempi di 10.75 e 49.93.



Nella manifestazione organizzata dall’Atletica Osimo e valida come Memorial Giuseppe Baldinelli, in ricordo del giovane atleta scomparso prematuramente, sfiora il minimo per il Challenge assoluto Federico Vitali: l’ottocentista dell’Atletica Avis Macerata non ottiene il pass per un centesimo, vincendo con il personale di 1:51.46 nei confronti di Douglas Scarlato (Us Aterno Pescara, 1:55.07) e del 18enne Giulio Ciarrocca (Atl. Civitanova) in 1:59.14. La compagna di squadra Sofia Marchegiani primeggia in 2:26.11 sulle allieve Miriam Arcone Venturini (Atl. Jesi, 2:27.84) e Francesca Caimmi (Sef Stamura Ancona, 2:36.55). Sulla pedana dell’alto maschile lo junior Riccardo Cozzolino (Atletica Civitanova) salta 1.92 e pareggia il personale, nel peso Anne Amina Yimga (Atl. Arcs Cus Perugia) scaglia l’attrezzo a 11.76.

Trionfa l’Atletica Avis Macerata nella 4x100 metri: la squadra juniores con Simone Bracaccini, Michele Calcagni, Matteo Vitali e Leonardo Betti ferma il cronometro a 45.00. Al femminile 48.71 per il team della Sport Atletica Fermo composto da Eleonora Fazi, Klaudia Brillarelli, Angelika Brillarelli e Elvira Yebarth. Nei 100 metri paralimpici Gaetano Schimmenti corre in 11.89 (-0.3), Elisa Fuselli in 15.49. Tra le cadette Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) si aggiudica gli 80 metri in 9.92 (+0.0) seguita da Caroline Escobar (Sport Atl. Fermo, 10.03), nell’alto 1.65 di Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese).