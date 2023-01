Morto Diego Giannattasio, aveva allenato la primavera dell'Ancona ed era stato vice all'Ascoli

Morto Diego Giannattasio. Si è spento a Matera, città in cui si era stabilito, all'età di 77 anni. Centrocampista di ottimo livello in Serie C negli anni '70 con le maglie di Brindisi, Matera e Lecce (vittoria della Coppa Italia Semiprofessionisti e Coppa italo-inglese). Fino al 2003 è stato allenatore guidando Matera, Altamura e Taranto. Negli anni '90 è stato sulla panchina della Primavera del Perugia, Campione d'Italia per due anni di fila battento il Parma di Buffon e il Brescia di Pirlo.

Nelle Marche

Giannattasio ha allenato anche l'Ancona Primavera sotto la guida di Pieroni dal 2000-2003 ed è stato vice dell'Ascoli nel 1986-1987. Giannattasio nella sua lunga carriera ha avuto il merito di aver lanciato nel Perugia Storari, Lucarelli e Gattuso, aiutando come vice Ilario Castagner sulla panchina della prima squadra nel campionato 1998/99.