Europei di Atletica, scocca l'ora di Tamberi: in pedana per la finale del salto in alto (con la mezza barba) davanti a Mattarella

ROMA Fari puntati su Gianmarco Tamberi. Stasera (11 giugno), ore 20.35, all'Olimpico di Roma andrà in scena la finale del salto in alto. Per Gimbo, portabandiera alle prossime Olimpiadi di Parigi, un eventuale oro sarebbe il terzo in questa competizione (dopo Amsterdam 2016 e Monaco 2022). L'ucraino Doroshchuk e il polacco Kobielski sono i principali avversari.

Segui la diretta

21.02 2.22 superati agevolmente da Gimbo che saluta il pubblico con un inchino

20.50 Tamberi rinuncia ai 2.17, entrerà con misura maggiore

20.35 Grande emozione per l'inno nazionale cantato sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in tribuna all'Olimpico. Tamberi, per l'occasione rispolvera la "mezza barba" che mancava dal maggio 2022 a Ostrava, in Repubblica Ceca nel Golden Spike quando centrò la misura di 2.30.

LE QUOTE

I principali bookmakers (Better, Goldbet, Sisal e Snai) quotano 1.25 la vittoria di Tamberi. Doroshchuk e Kobielski seguono a 9.00. Più staccati gli altri. In qualificazione Gimbo ha centrato la misura di 2.21.