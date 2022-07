Giacomo Vrioni, dal Matelica al New England Revolution in Mls: trasferimento record per l'ormai ex Juventus

Dal Matelica Calcio ai New England Revolution. La favola di Giacomo Vrioni continua. L'attaccante di origini albanesi, nato a San Severino Marche il 15 ottobre 1998, con un passato nelle giovanili nella Sampdoria e soprattutto nella Juventus (2 presenze in prima squadra con Sarri e Pirlo), passa a titolo definito nella Mls per 4 milioni di euro.

L'esplosione nell'ultimo campionato austriaco

L’interessamento si è concretizzato dopo la straripante stagione vissuta in Austria con la maglia del Tirol Swarovski in cui ha segnato 21 reti in 30 presenze. Attaccante possente (188 cm), dopo aver superato alla grande la frattura al perone, Vrioni piaceva anche a mister Allegri come eventuale quinta punta della prima squadra attuale. Ovviamente, di fronte ad una offerta così importante, la società bianconera ha dato il via libera. L'allenatore che trovera negli Usa è il decano, ex ct della nazionale degli Stati Uniti, Bruce Arena. Certo, la domanda finale poi è sempre la stessa: a senso a 23 anni emigrare per andare in un campionato sicuramente ricco ma di secondo piano (rispetto ai tornei europei) come la Mls? Per la Juve c'erano quattro milioni di buoni motivi.