Genoa-Napoli: 2-0 La Diretta Doppietta di Pandev in 26 minuti

Tutto pronto al "Luigi Ferraris" per l'ultimo anticipo di questo ricco sabato calcistico. In casa rossoblu, Ballardini conferma l'ossatura di squadra che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite, ma con alcuni ritocchi. In difesa tocca a Goldaniga sostituire Masiello, mentre in avanti è indisponibile Shomurodov: al suo posto Pandev viene preferito a Scamacca, per affiancare un Mattia Destro in grande spolvero.

Dall'altra parte, sono piuttosto obbligate le scelte di Rino Gattuso, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la positività di Koulibaly e le non perfette condizioni di Insigne, inizialmente in panchina anche considerando l'imminente gara di ritorno con l'Atalanta. Con Osimhen ancora non al top, sarà il tridente composto da Lozano, Zielinski e Politano a supportare l'azione di Petagna.

Formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): PERIN; GOLDANIGA, RADOVANOVIC, CRISCITO; ZAPPACOSTA, ZAJC, BADELJ, STROOTMAN, CZYBORRA; DESTRO, PANDEV.

NAPOLI (4-2-3-1): OSPINA; DI LORENZO, MAKSIMOVIC, MANOLAS, MARIO RUI; DEMME, ELMAS; POLITANO, ZIELINSKI, LOZANO; PETAGNA.



