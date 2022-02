Live Genoa-Inter 0-0 Inzaghi per riprendersi il primato

L'Inter ha bisogno di ritrovare la marcia dopo un punto in tre partite e il primato, ma anche il Genoa - disperato - deve vincere se vuole ancora sperare di salvarsi dalla retrocessione. Fischio d'inizio posticipato di 5 minuti come deciso dalla Figc in forma di solidarietà per la guerra in Ucraina.

Il Genoa si affida a Yeboah come unica punta, sostenuto da Portanova e Melegoni. L'Inter risponde con la coppia d'attacco Sanchez-Dzeko.

Ultimo aggiornamento: 21:24

