Genoa-Brescia, la prima di Thiago Motta al timone dei liguri

GENOVA - Genoa e Brescia si affrontano questa sera a Marassi in un match di estrema importanza per entrambe le compagini in campo. I liguri sono in penultima posizione in graduatoria, con un solo punto di vantaggio sui cugini blucerchiati, e dopo il pesante rovescio subito a Parma e costato la panchina al tecnico Andreazzoli (al suo posto Thiago Motta ) hanno assoluto bisogno dei 3 punti; stesso discorso vale per i lombardi, che di punti ne hanno 7 e vengono dallo 0-0 interno con la Fiorentina nel posticipo di lunedì scorso.GENOA-BRESCIA (ore 20.45)