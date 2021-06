Galles-Danimarca, diretta ore 18. Probabili formazioni: Page vara il tridente, Braithwaite-Damsgaard davanti per Hjulmand

Inizieranno stasera alle ore 18 gli ottavi di finale di Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Galles, seconda classificata del girone A (quello dell'Italia), e la Danimarca, seconda classificata del girone C. La sfida si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e sarà diretta dal fischietto tedesco Daniel Siebert, e determinerà la nazionale che affronterà ai quarti di finale una tra Olanda e Repubblica Ceca, impegnate domani allo stesso orario. I britannici arrivano all'incontro dopo aver perso contro la nazionale azzurra di Roberto Mancini: una sconfitta indolore in quanto la migliore differenza reti nei confronti della Svizzera ha garantito comunque il secondo spot nel gruppo. Gli scandinavi, invece, dopo le prime due drammatiche giornate di questi europei a causa della vicenda Christian Eriksen, sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi rifilando un roboante 4 a 1 alla Russia, che li ha portati alla fase ad eliminazione carichi di rinnovato entusiasmo.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Italia-Galles, le foto della partita all'Olimpico SPORT Italia-Galles 1-0: il videocommento di Ugo Trani I VOTI Euro 2020, il pagellone della fase a gironi: 10 e lode alla... SECONDA FASE Europei 2021, gli ottavi di finale: subito Inghilterra-Germania e...

Italia-Galles 1-0: il videocommento di Ugo Trani

GALLES (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, James, Moore

A disp.: Hennessey, A. Davies, Gunter, N. Williams, Lockyer, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Levitt, Wilson, Smith, T. Roberts. Ct: Robert Page

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

A dis.: Lossl, Ronnow, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Skov, Norgaard, Jensen, Olsen, Dolberg, Wind, Cornelius. Ct: Kasper Hjulmand

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa solo sui canali satellitari di Sky, nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming sulla piattaforma Sky Go.

L'Italia si inginocchia o no contro l'Austria? Quanto è fastidioso il rumore dell'indecisione

Italia-Austria, Bonucci: «Inginocchiarsi? Decideremo insieme». Mancini: «Sono per la libertà»

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA