Frosinone, i positivi diventano 14: contro il Pordenone solo 3 giocatori in panchina

Un altro caso di positività al Covid nel Frosinone e così, con ben 14 giocatori fuori causa per il virus, i giallazzurri sono scesi in campo contro il Pordenone con solo tre giocatori in panchina: i due portieri e Tabanelli come unico giocatore di movimenti.

Sul proprio sito, il club ciociario ha comunicato in mattinata che «l'ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente a un membro del gruppo squadra che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica, inoltre, di avere attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft».

