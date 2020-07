Franck Ribery derubato: furto in casa a Firenze mentre il francese giocava a Parma

Brutta sorpresa per Franck Ribery, ieri impegnato nella trasferta di Parma con la sua Fiorentina. Alla gioia per la vittoria, seppur mitigata dall'infortunio che ha costretto il francese a uscire anzitempo dal campo, è seguita la rabbia per quanto accaduto al suo ritorno: tornato a casa infatti Ribery ha scoperto di essere stato derubato, nella sua abitazione nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 12:10

