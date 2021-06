Francia-Svizzera, live alle 21. Probabili formazioni: Benzema e Mbappè a caccia dei quarti

La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all'Arena Națională di Bucarest tra Francia e Svizzera. Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'europeo, quello di Germania e Portogallo, con solo 5 punti e non perdendo mai nei due scontri con le big. Gli elvetici, al contrario, hanno strappato il pass per gli ottavi di finale solo da terzi e negli ultimi 90', grazia alla vittoria sulla "Cenerentola" del girone, la Turchia, una delle due squadre insieme alla Macedonia a chiudere con 0 punti il torneo. Come per Croazia-Spagna, l'ultimo scontro fra le due nazionali agli europei risale alla fase a gironi del 2016, in un match sterile che si chiuse 0-0, e il bilancio totale nelle gare ufficiali recita 4 pareggi e 2 vittorie in favore dei transalpini. L'incontro verrà arbitrato dal fischietto di La Plata, Argentina, Fernando Andrès Rapallini.

Le probabili formazioni

FRANCIA (3-5-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema

A disp.: Giroud, Ben Yedder, Hernandez, Maignan, Coman, Sissoko, Mandanda, Lemar, Tolisso, Dubois, Zouma. Ct. Didier Deschamps

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

A disp.: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert. Ct. Vladimir Petkovic

Dove vederla in tv

L'incontro tra Francia e Belgio sarà visibile sia in chiaro, su Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sul canale satellilare Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

Ultimo aggiornamento: 15:37

