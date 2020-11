Totti condivide una foto durante la quarantena, l'entusiasmo dei tifosi: «Sei più forte del Covid»

Cappellino rosso, occhi coperti dalla visiera e sguardo verso l’orizzonte. Francesco Totti è tornato a postare su Instagram, ha scelto di pubblicare una sua foto senza dare particolari spiegazioni nella didascalia (solo le emoji del sole) nonostante migliaia di tifosi siano preoccupati per il suo stato di salute. Alcuni tra i commenti ironizzano sul logo presente sul cappello: «Per una attimo l’ho scambiato per quello della Juventus», in realtà raffigura una una “T”. Ma sono migliaia, invece, quelli che gli rispondono con un cuore o scrivendo: «Sei più forte anche del Covid».

L’ex attaccante della Roma è risultato positivo al Coronavirus e ha trascorso le ultime settimane in quarantena nella sua villa dell’Eur assieme alla migliore Ilary anche lei positiva, ma asintomatica. Sono stati momenti difficili per Francesco in cui è stata fondamentale la presenza dei medici per evitare complicazioni. Oggi Totti sembra aver ritrovato la serenità e il sorriso, nei giorni scorsi ha anche scherzato con Edin Dzeko (anche lui positivo al Covid) proponendogli di trascorrere il periodo di isolamento insieme.

