Formula Uno, Perez ancora positivo confermato Hulkenberg

La Racing Point ha confermato la sostituzione di Sergio Perez con Nico Hulkenberg anche nel secondo fine settimana di gara a Silverstone. Come riporta la Bbc, il messicano è risultato ancora positivo al Covid-19 e non ha ricevuto il via libera per gareggiare nel GP 70esimo anniversario e così il tedesco avrà l'occasione di riscattarsi dopo lo sfortunato weekend del GP Gran Bretagna. Domenica scorsa, infatti, il tedesco era stato appiedato da un problema alla centralina, non riuscendo neppure a portare la sua RP20 fuori dal garage il giorno della gara. Come ha comunicato la Racing Point, Perez «sta bene fisicamente e si sta riprendendo». Il messicano è asintomatico al coronavirus e ieri aveva coltivato la speranza di poter tornare a correre dopo aver saltato un'unica gara. Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA