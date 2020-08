Formula 1, doppietta Mercedes a Spa, pole per Hamilton davanti a Bottas. Per la Ferrari un vero e proprio disastro

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp del Belgio con il nuovo record della pista di Spa. L'inglese della Mercedes centra la 93esima partenza al palo della sua carriera girando in 1'41«252 precedendo il compagno di squadra il finlandese Valtteri Bottas (1'41»763) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'41«778).



DISASTRO FERRARI





Entrambe i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono stati eliminati nel Q2 del Gp del Belgio e domani partiranno dalla settima fila. Per la prima volta da quando esiste questo format di qualifiche entrambe le vetture della scuderia di Maranello sono fuori dalla Q3 che decide la pole position. Il monegasco realizza il 13esimo tempo in 1'42"996, proprio davanti al tedesco (1'43"261) Ultimo aggiornamento: 16:30

