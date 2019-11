​Francesca Tajè inquadrata in tv per pochi secondi, tifosa della Juve ora ha migliaia di follower

Si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un'influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l'attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo bacino di follower su Instagram. E di parecchio. Prima di qualche "frame" su Sky, Francesca aveva poco più di 7.000 follower lievitati in pochissime ore fino a 45 mila.

La partita, vinta dai campioni d'Italia grazie al gol di Dybala, è stata vista da milioni di telespettatori di tutto il mondo. Alcuni di loro, durante il primo tempo della sfida tra la squadra di Sarri e quella di Pioli, non si sono lasciati sfuggire lo sguardo della misteriosa tifosa. Francesca Tajè, dopo aver pubblicato il fermo immagine, ha raccolto quasi 15 mila like e oltre 400 commenti. Numeri da Champions... social league.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA