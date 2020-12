PIACENZA - Un focolaio di Covid 19 a Piacenza, e la Lega pallavolo rinvia a data da destinarsi il match della serie A tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La partita, valida per la prima giornata di serie A, era in programma domenica 27 dicembre, ma il rinvio è stato deciso dalla Lega pallavolo «causa probabile inizio cluster per la squadra ospite».

