Un tifoso su Instagram scrive: «Vendete Florenzi» e spunta il like di Fonseca

In casa Roma è scappato un “like” di troppo. Questa volta a essersi sbagliato (?) è stato Paulo Fonseca che ha piazzato un “mi piace” al commento “Vendete Florenzi”. Partiamo dal principio: sull’account Instagram della Roma è stata pubblicata circa 24 ore fa una foto di Spinazzola in allenamento, tra i vari commenti degli utenti c’è anche quello di un tifoso che ha scritto “Vendete Florenzi” e tra gli oltre 70 “like” c’è anche quello dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca.Il gradimento del portoghese è rimasto online per 15 minuti, troppi per pensare che nessuno se ne accorgesse. Sono, infatti, decine gli utenti che hanno commentato: «Grande Fonseca», «Guardate chi ha messo like» e così via. Un errore o qualcosa di voluto? Impossibile saperlo a meno che non sia proprio Fonseca a chiarire la situazione. Una cosa simile era successa il 6 gennaio a Francesco Tottiche a uno stesso commento «Vendete Florenzi», aveva messo “mi piace”. Poco dopo la situazione è rientrata con l’ex numero 10 che ha chiarito: «Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista»