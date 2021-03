Fissati i recuperi fino al 14 marzo: sono 9 quelli per le marchigiane, c'è anche un derby

ANCONA - Il Dipartimento Interregionale, ottimizzando la sosta del Campionato precedentemente calendarizzata per la partecipazione della Rappresentativa Under 19 al Torneo di Viareggio poi posticipato dall’organizzazione, ha stilato la lista delle gare da recuperare il 3, 10, 13 e 14 marzo. Si parte domani mercoledì 3 marzo alle 14.30 con 13 partite, tra cui quattro del girone F: Matese-Porto Sant’Elpidio, affidata all’arbitro Andrea Terribile di Bassano del Grappa, Olympia Agnonese-Real Giulianova (Guido Iacopetti di Pistoia), Recanatese-Aprilia (Federico Muccignato di Pordenone) e San Nicolò Notaresco-Tolentino (Enrico Gigliotti di Cosenza).

Altri 17 recuperi dei nove gironi di Serie D sono invece stati fissati a mercoledì 10 marzo, tra cui quattro del girone F: Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese, Matese-Real Giulianova, Rieti-Montegiorgio e Vastogirardi-Tolentino

Altri 31 recuperi si disputeranno nel fine settimana del 13 e 14 marzo, sfruttando la sosta del campionato per il Viareggio, poi rinviato per la pandemia. Domenica 14 si giocheranno anche Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi, il derby Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio, Campobasso-Recanatese e Olympia Agnonese-Pineto per il girone F. In totale sono nove le partite che vedono coinvolte le marchigiane.

