LA SPEZIA Sono una quindicina i fiorettisti e fiorettiste impegnati, domani a La Spezia, nei campionati italiani. Rassegna iridata che è iniziata mercoledì con le altre armi e che si concluderà poi lunedi con la prova a squadre di fioretto. Tra i partecipanti della nostra salta subito all’occhio l’assenza dell’anconetano delle Fiamme Oro Tommaso Marini, ai box dalla prova di Coppa del Mondo di Shanghai, quando nel secondo incontro che lo vedeva opposto all’osimano Francesco Ingargiola, si è infortunato alla spalla.

APPROFONDIMENTI COPPA DEL MONDO Scherma, l'osimano Francesco Ingargiola infiamma la pedana: è argento a Shangai



Il problema

Un problema per il numero due del ranking mondiale, che lo ha costretto a rinunciare anche ai successivi campionati Europei di Plovdid. In questo periodo sta effettuando una terapia conservativa in grado di farlo gareggiare ai Mondiali di Milano di luglio. Un appuntamento imprescindibile per la squadra azzurra, alla ricerca del pass per le Olimpiadi del prossimo anno, di cui Tommaso è una pedina fondamentale.

In pedana

In campo maschile ci sarà il quasi ventisettenne osimano Francesco Ingargiola, delle Fiamme Oro, che è stato il brillante protagonista dell’ultima prova di Coppa del Mondo di Shanghai dove ha conquistato il suo miglior piazzamento di sempre in Coppa, arrivando al secondo posto, battuto solo dall’americano Massialas, numero uno del ranking. Ingargiola, forte appunto di questo risultato, punta ad un nuovo piazzamento importante, magari cercando di ripetere il successo tricolore ottenuto 5 anni fa. Dopo quella vittoria il fiorettista osimano non è riuscito a trovare altri acuti particolari, pagando il passaggio da junior a senior, ma ora ha la possibilità di riconquistare le posizioni perdute. Sempre n campo maschile da seguire il 19enne portacolori del Club Scherma Ancona Raian Adoul, un ragazzo che sta scalando gerarchie importanti e che è stato protagonista a livello giovanile. In pedana anche Enrico Lauria del Club Scherma Ancona; Marco Proietti, Marco Pieralisi e Federico Greganti del Club Scherma Jesi, il senigalliese Vincenzo Erman ed il pesarese Antonio Gay. Tra le ragazze ci saranno la jesina Elena Tangherlini (Esercito) e l’anconetana delle Fiamme Gialle Serena Rossini, che hanno disputato prove in Coppa del Mondo. Poi Matilde Calvanese, jesina delle Fiamme Oro, e Benedetta Pantanetti, anconetana del Gruppo Sportivo Carabinieri. Ed ancora Alice Gambitta del Club Scherma Ancona, Lucrezia Cantarini e Ludmilla Ferri del Club Scherma Jesi.