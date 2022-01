Fiorentina, striscioni offensivi contro Vlahovic a Firenze

Striscioni offensivi nei confronti di Dusan Vlahovic sono stati affissi nei pressi dello stadio Franchi di Firenze da parte di tifosi della Fiorentina. Le voci sempre più insistenti di una imminente cessione dell'attaccante serbo alla Juventus stanno infatti creando un clima di tensione e di rabbia a Firenze, che rischia di veder partire (come già accaduto in passato) il suo giocatore più importante verso il club bianconero. "Il rispetto non si conquista con i goal, Vlahovic gobbo di m...', firmato 'Curva Fiesole” è uno degli striscioni, molti dei quali facevano riferimento alle origini etniche del giovane attaccante viola.

