Fiorentina-Sampdoria, 0-1 La diretta Rigore di Quagliarella

Chiesa sta per giocare l'ultima con la maglia della Fiorentina, che ospita al Franchi la Sampdoria. La squadra di Ranieri cerca il riscatto dopo le sconfitte con Juve e Benevento.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. IachiniSAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri