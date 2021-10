Fiorentina-Napoli in diretta LIVE alle 18: probabili formazioni

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà ospite della Fiorentina di Vincenzo Italiano per centrare la settima vittoria su sette in Serie A. Ma non sarà semplice, affatto. E poi ci si deve rialzare dalla prima sconfitta stagionale, arrivata in Europa League e al Diego Armando Maradona, contro lo Spartak Mosca. Ecco le probabili formazioni.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): 69. Dragowski; 29. Odriozola, 4. Milenkovic, 98. Igor, 3. Biraghi; 5. Bonaventura, 15. Pulgar, 32. Duncan; 7. Callejon, 9. Vlahovic, 22. Gonzalez. In panchina: 1. Terracciano, 17. Terzic, 2. Quarta, 23. Venuti, 55. Nastasic, 18. Torreira, 34. Amrabat, 14. Maleh, 24. Benassi, 33. Sottil, 91. Kokorin, 8. Saponara. All. Vincenzo Italiano.

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 11. Lozano, 9. Osimhen, 24. Insigne. In panchina: 1. Meret, 12. Marfella, 44. Manolas, 5. Juan Jesus, 2. Malcuit, 31. Ghoulam, 4. Demme, 7. Elmas, 14. Mertens, 33. Ounas, 37. Petagna, 21. Politano. All. Luciano Spalletti.





