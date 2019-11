La Mantia gela lo stadio "Franchi": la Fiorentina perde in casa con il Lecce 1-0

Ultimo aggiornamento: 22:48

FIRENZE - Fiorentina e Lecce disputano la partita del sabato sera alle ore 20.45 in questo 14esimo turno di Serie A. Momento non facile per entrambe le compagini: i viola vengono da due sconfitte consecutive, l'ultima per 1-0 sul campo del Verona, e al termine della scorsa giornata occupavano il decimo posto con 16 punti, mentre i salentini hanno raggiunto un rocambolesco pareggio nel recupero di lunedì scorso col Cagliari ma sono coinvolti nel pieno della bagarre di fondo classifica.FIORENTINA - LECCE 0-1Termina in parità il primo tempo della gara del Franchi. Uno 0-0 che ha regalato molte emozioni all'inizio, tutte di marca Fiorentina, e ritmi più bassi alla fine, quando il Lecce è riuscito a resistere alla pressione viola e a farsi vedere in avanti.Il Lecce sbanca l'Artemio Franchi di Firenze grazie al gol di La Mantia, arrivato al termine di una splendida ripartenza al 4' del secondo tempo. Fiorentina sprecona e sfortunata. La squadra di Montella non è riuscita a concretizzare almeno quattro occasioni nitida e rimane a quota 16 punti in classifica. Lecce che sale invece a 14.