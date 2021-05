Fiorentina-Lazio 1-0 diretta: Vlahovic porta avanti i padroni di casa

35'pt Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Caceres su Correa. Milinkovic è pescato dentro l'area da Luis Alberto, e colpisce di testa. Ma è ancora decisivo Dragowski. Poi segnala l'assistente. Fuorigioco.

32'pt GOL FIORENTINA: Passa la squadra di Iachini. Con Vlahovic. Lazio disattenta a sinistra, col pallone che arriva Biraschi. Mette in mezzo l'esterno, che trova il serbo, a porta libera, che non può far altro che battere Reina. Ventesimo gol in stagione per il classe 2000.

30'pt Ed è proprio con queste caratteristiche che Immobile arriva a calciare, col mancino, sul pallone di Correa. Milenkovic però c'è e ribatte la conclusione di Ciro.

30'pt Qualitativamente la Lazio sta disputando un'ottima partita. In mezzo al campo la squadra di Inzaghi riesce a gestire le operazioni.

27'pt Rischia Ribery, dentro l'area di rigore della Fiorentina: il francese perde un pallone sanguinoso che libera Milinkovic, che poi mette in mezzo. Respinge la difesa viola. Poi ammonito Acerbi, che blocca Vlahovic in ripartenza.

26'pt Palo di Immobile. Ma era in fuorigioco il numero 17 della Lazio. Davanti a Dragowski, trovato da Radu, Ciro cerca il piattone sul secondo palo. Respinto dal legno.

24'pt Colpo di testa di Radu, sugli sviluppi di un corner. In anticipo sul primo palo, non centra lo specchio della porta.

22'st Due errori: prima sbaglia Radu, che manda quasi in porta Vlahovic, il serbo però non riesce a servire Ribery che aveva lo spazio per attaccare Reina. Errore clamoroso per il serbo. Così come quello del difensore di Inzaghi.

22'pt Poco sollecitato, in questa prima parte di gara, Lazzari. La manovra della formazione di Inzaghi pende a sinistra soprattutto.

20'pt Angolo per la Fiorentina, Caceres cerca di colpire di testa, ma commette fallo, appoggiandosi su Radu.

19'pt Poche occasioni in questo frangente di partita. La Fiorentina continua a concedere pochi spazi. La Lazio non riesce a trovare il carico giusto. Nonostante il maggior possesso palla.

14'pt Buona Lazio in questo avvio. Squadra concentrata quella di Inzaghi. Che ha già avuto le occasioni per passare. Fiorentina che segue lo spartito iniziale. Tutta dietro, pronta a ripartire veloce.

11'pt Miracolo di Dragowski, sul tocco sottoporta di Correa. Azione stupenda della Lazio, che libera l'attaccante dentro l'area. Ma il portiere della Fiorentina si supera.

10'pt Mancino di Castrovilli, che trova spazio a sinistra. Reina blocca in due tempi.

8'pt Decisivo l'intervento di Marusic, che blocca Vlahovic lanciato a campo aperto. In spaccata il difensore della Lazio blocca l'azione, assai pericolosa e in ripartenza della formazione di Iachini.

8'pt Immobile aveva trovato il giusto movimento in profondità, mettendo in mezzo per Correa. Pezzella si salva in angolo.

6'pt Calcio di punizione per la Lazio, battuto da Luis Alberto. Ma è in fuorigioco per Milinkovic.

5'pt Primo ammonito della partita, è Venuti, che rifila una gomitata a Radu.

4'pt Occasione per la Fiorentina, con il pallone messo in mezzo da Ribery, per un soffio, Bonaventura non ci arriva.

3'pt Primi minuto di studio. Le squadre girano palla. Soprattutto la Lazio con la Fiorentina compatta nella propria metà campo.

1'pt Partita iniziata al Franchi, il primo pallone lo muove la squadra di Iachini.

Obiettivi diversi, ma stessa voglia e necessità di prendersi la vittoria. Fiorentina e Lazio si affrontano al Franchi: la squadra di Iachini per avvicinare la salvezza; quella di Simone Inzaghi per mantenere vivo il sogno Champions League. I biancocelesti vengono da sette vittorie nelle ultime otto partite e non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. Non sarà sicuramente facile in Toscana contro la truppa viola, che si presenterà con Ribery al fianco di Vlahovic. Inzaghi invece si affida a Correa: è lui l'uomo in più. Momento di forma straordinaria per il Tucu, vero trascinatore nelle ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzagi.

