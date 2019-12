Fiorentina, è Iachini il nuovo allenatore. ​Commisso: «Scelto un uomo di spessore, legato al club»

La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Iachini come nuovo allenatore in sostituzione dell'esonerato Vincenzo Montella.

Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese.

Il presidente viola Rocco Commisso ha commentato: «Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme».

Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre e dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il giorno successivo. Ultimo aggiornamento: 21:02





