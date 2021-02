Fiorentina, tris allo Spezia: Prandelli respira

Fiorentina-Spezia finisce 3-0 in uno degli anticipi di oggi della 23/a giornata del campionato di

Serie A. Prandelli scavalca Italiano, le reti del successo portano la firma di Vlahovic, Castrovilli e Eysseric. Risorge la Fiorentina dal buco nero delle tre sconfitte in 5 partite e mette ko lo Spezia con un netto 3-0, lo supera in classifica con i 25 punti guadagnati oggi e raggiunge provvisoriamente il dodicesimo posto in classifica, sopra anche Bologna e Udinese. A tirare fuori dalle secche i Viola, nell'ordine, Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric, vero uomo-match e come Castrovilli entrato nel secondo tempo. Tre punti preziosi reclamati a gran voce da Cesare Prandelli nella conferenza stampa di ieri. Il primo tempo si era chiuso 0-0, con gli inusuali 6 minuti di recupero e diversi infortunati tra le due squadre: Marchizza per lo Spezia, Bonaventura per la Fiorentina. Entrambi usciti e il primo -dopo lo scontro con Koumé- è stato mandato in ospedale per accertamenti ma comunque vigile e cosciente; ai due out si erano aggiunti gli infortuni per Ismajli e Agudelo dello Spezia, poi rimasti in campo. Castrovilli, inizialmente lasciato da Prandelli in panchina, prende il posto di Bonaventura.

