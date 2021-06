Diretta Finlandia-Russia 0-0, live. Sfiorano il vantaggio i russi, Dzyuba pericoloso sotto porta

SEGUI LA DIRETTA

🇫🇮🆚🇷🇺 Who ya got?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Inaugura l'inizio della seconda giornata ad Euro 2020 una partita del Gruppo B, fissata alle ore 15, che vedrà di fronte Finlandia e Russia. Gli scandinavi arrivano all'incontro rinfrancati dalla vittoria ottenuta ai danni della Danimarca nella "partita del terrore", mentre i russi ci giungono col morale agli antipodi, vista la sonora sconfitta per 3 a 0 rimediata contro il Belgio. Il match sarà diretto dal fischietto olandese Danny Makkelie, verrà disputato alla Gazprom Arena di San Pietroburgo e non sarà trasmessa in chiaro ma solo su satellitare, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Footbaal (streaming su Sky Go).

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Europei 2021, girone A: la migliori foto della Russia EUROPEI Europei, Pogba imita Ronaldo e toglie la birra Heineken dal tavolo... EURO 2020 Paola Ferrari criticata per le troppi luci, ma le usa a causa di una... LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone B: la rosa della Russia LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone B: la rosa della Finlandia EURO 2020 Europei 2021, girone B: la migliori foto della Finlandia CALCIO Euro 2020, Francia-Germania: paracadutista di Greenpeace atterra in...

Danimarca-Finlandia 0-1, decide Pohjanpalo dopo la grande paura per Eriksen

Belgio-Russia 3-0: i Diavoli Rossi volano con doppietta di Lukaku e rete di Meunier

Le formazioni ufficiali

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Schuller, Lod, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. All. Markku Kanerva

RUSSIA (4-3-3): Safonov; Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyaev; Ozdoev; Barinov, Zobnin; Miranchuk, Dzyuba, Golovin. All. Stanislav Čerčesov

Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA