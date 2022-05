Finale playoff: Trastevere-Samb 1-2, segna Angiulli. Spareggio playout: Fano-Castelfidardo 0-1, gol di Fermani

ANCONA - Ultimi verdetti nel girone F di Serie D con la finale playoff e i due spareggi dei playout sempre in gara secca, a partire dalle 16. Nel primo caso occhi puntati sulla Samb, di scena a Roma contro il Trastevere: i rossoblù, quarti in classifica, sono obbligati a vincere a causa del peggiore piazzamento rispetto ai romani, secondi al termine della stagione regolare. La vincente sarà in corsa per degli eventuali ripescaggi in Serie C insieme alle altre otto squadre degli altri gironi: la Samb non potrà però concorrere visto che è stata esclusa dalla Serie C nella scorsa stagione.

È invece un derby tra Fano e Castelfidardo uno dei due playout del girone F: chi vince resta in D, chi perde precipita in Eccellenza. Ai granata basterà anche un pareggio per farcela, mentre i biancoverdi sono obbligati a vincere. Anche qui sono previsti due tempi supplementari in caso di parità al 90’. L’altro playout è Vastogirardi-Castelnuovo.

Finale playoff

Trastevere-Samb 1-2 (19’ Fall, 29’ Crescenzo, 33’ Angiulli)

Playout

Fano-Castelfidardo 0-1 (18’ Fermani)

Vastogirardi-Castelnuovo 1-0 (38’)

Ultimo aggiornamento: 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA