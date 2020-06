Il fratello di Vincenzo Nibali si allena a Filottrano con Franky, il pappagallo amico di Michele Scarponi

FILOTTRANO - Antonio Nibali, fratello di Vincenzo Nibali, si allena a Filottrano con Franky, il pappagallo amico di Michele Scarponi. Questa è la foto postata su Instagram dalla moglie di Antonio Nibali, Michela, questa mattina. I due, dopo il matrimonio celebrato il 5 gennaio, hanno deciso di abitare a Filottrano. Da quest'anno Vincenzo Nibali, testimonial per la promozione turistica della Regione Marche, e il fratello minore Antonio corrono per il team Trek Segafredo.

"Mio marito non ha mai smesso - ha scitto in un post su Instagram - di rendermi felice ogni giorno fin dal primo giorno che ci siamo conosciuti, tornare dalla mia regione... trasferirci dalla Lombardia nella mia Filottrano è stato senz'altro il regalo più bello che potesse farmi. Questa foto me l'ha mandata poco fa... e non ha bisogno di nessun'altra parola"

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA