In mille per l'Aquila di Filottrano: bagno di folla alla granfondo dedicata a Michele Scarponi

FILOTTRANO - Grande successo e bagno di folla alla IV Granfondo Michele Scarponi-Strade imbrecciate. 1100 iscritti, ciclisti da ogni regione d'Italia sono partiti in sella alla loro bicicletta alla scoperta delle strade dell'Aquila di Filottrano, Michele Scarponi. La Fondazione e Il Gruppo Ciclistico Michele Scarponi hanno accolto i partecipanti con grande entusiasmo e competenza.

La sicurezza, i ristori ( la pasta al ristoro San Vicino, un pasta party degno di un pranzo di nozze, il prosciutto tagliato a mano ad aspettare i ciclisti all'arrivo), il paesaggio, il tempo sereno, la voce e la professionalità di Ivan Cecchini (grandissimo), il cuore e le gambe degli organizzatori, dei volontari e dei filottranesi hanno fatto ancora una volta la differenza. Il gruppo infinito di Michele Scarponi ha potuto pedalare nel segno della bellezza celebrando l'Aquila di Filottrano come lo stesso Michele avrebbe desiderato: con il sorriso. La manifestazione quest'anno ha visto la novità del Village nel giorno della Vigilia della partenza, ma soprattutto ad animare e a indicare gli obiettivi di quest'evento agli adulti, ci hanno pensato i bambini della Scuola di Ciclismo Michele Scarponi, veri protagonisti del weekend Filottranese, che sono partiti davanti a tutti mettendo per primi il piede a terra davanti al cimitero dove riposa Michele. Il sabato la Scuola di Ciclismo Michele Scarponi ha organizzato un percorso di abilità ciclistica e sicurezza presso il campo sportivo che si è ripetuto nel mattino in piazza Garibaldi.

"Ci rivediamo - danno l'appuntamento il Gruppo Ciclistico e la Fondazione Michele Scarponi Onlus - il 23 aprile 2023 a Filottrano".