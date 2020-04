«Torneremo in bici pensando a Michele». Omaggio di Ceriscioli a tre anni dalla morte di Scarponi

FILOTTRANO - «Oggi è il terzo anniversario della scomparsa di Michele Scarponi. Un uomo e un atleta sempre positivo e legatissimo alla sua terra, le nostre splendide Marche». Inizia così il ricordo dell’aquila di Filottrano da parte del presidente della Regione Ceriscioli. «Un campione in bici e nella vita di tutti i giorni - continua il governatore -. Lo ricordiamo con affetto, non dimentichiamo che una delle ultime inaugurazioni prima dell’emergenza è stato il bike park intitolato proprio a lui nel Comune di Fermignano e ci piace immaginare il momento in cui torneremo a pedalare nei parchi e lungo le strade della nostra bella regione».

Omaggio a Scarponi anche dal sindaco di Osimo Pugnaloni: «Il sudore e la fatica è quella del ciclista che scala una salita prima di giungere al traguardo dove la gioia della vittoria lo ripaga», scrive su Facebook. E poi: «C’è chi di vittorie con sudore e fatica ne ha conquistate tante, ci donava quella gioia immensa di tifosi, ci faceva emozionare. Oggi nell’anniversario della sua morte, dedico a lui ed a tutta la sua splendida famiglia un grande abbraccio; Scarponi con la sua grande energia di campione non ci fa perdere l’entusiasmo che occorre nei momenti difficili».

