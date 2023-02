C'è il via libera per i tifosi dell'Ancona al derby di Fermo: 500 i biglietti a disposizione

ANCONA - Magic moment e mobilitazione in corso per la trasferta di Fermo ma con un ostacolo superato: è infatti arrivato il via libera per trasferta dei tifosi dell'Ancona al "Bruno Recchioni" Fermo con 500 biglietti disponibili con la squadra di Colavitto che potrà anche far conto sul sostegno del pubblico biancorosso in una sfida che sarà - sin troppo facile prevederlo - scintillante.