C'è il via libera per i tifosi dell'Ancona al derby di Fermo: 500 i biglietti a disposizione. Scattata la prevendita

ANCONA - Magic moment e mobilitazione in corso per la trasferta di Fermo ma con un ostacolo superato: è infatti arrivato il via libera per trasferta dei tifosi dell'Ancona al "Bruno Recchioni" Fermo con 500 biglietti disponibili con la squadra di Colavitto che potrà anche far conto sul sostegno del pubblico biancorosso in una sfida che sarà - sin troppo facile prevederlo - scintillante.

Il comunicato della prevendita

"La Fermana FC, comunica che i tifosi dell’Ancona potranno acquistare i biglietti del settore “Curva Est Ospiti” al costo di € 12,00 compresi i diritti di prevendita, dalle ore 18 di martedì 7 febbraio e fino alle ore 19 di sabato 11 febbraio. Gli acquisti dei tagliandi vanno effettuati presso tutte le rivendite viva ticket ed online sul sito www.vivaticket.com. Per la gara in oggetto, è stata limitata come da Verbale GOS la capienza del Settore “Curva Est Ospiti” a 500 unità. I residenti nella Provincia di Ancona potranno acquistare i tagliandi di accesso solo per il Settore “Curva Est Ospiti”. Il giorno della partita non saranno in vendita i biglietti per questo settore e i tifosi dell’Ancona non potranno acquistare tagliandi per gli altri settori dello stadio".