Pipì in campo in Lega Pro, l'arbitro estrae il rosso: espulso in modo singolare un ex attaccante della Fermana

FERMO- Espulso dal campo mentre stava espletando i propri bisogni. E' successo proprio così nell'ultimo weekend di campionato in Lega Pro (girone A) nel corso di Piacenza-Lecco. Protagonista l'ex attaccante della Fermana Cristian Bunino ('96) espulso dal direttore di gara mentre stava facendo pipì appartato.

LEGGI ANCHE: La strana statistica di Giandonato, il centrocampista della Fermana è il professionista più ammonito

Stava per entrare

La punta stava per entrare nel rettangolo di gioco e, non potendo rientrare negli spogliatoi, ha deciso di "svuotarsi" prima dell'ingresso in campo. Ad accorgersi di ciò che stava avvenendo, a dire il vero, è stato il guardalinee che ha richiamato subito l'attenzione del direttore di gara. Un episodio assolutamente singolare.