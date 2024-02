FERMO C’è un pezzo di Fermo nel Settebello che domenica ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Luca Marziali, centroboa della nazionale azzurra di pallanuoto, è tra i protagonisti dei Campionati del mondo che si stanno disputando a Doha, in Qatar e che si concluderà domenica. La squadra azzurra ha superato 13-12 gli Stati Uniti, agli ottavi di finale della rassegna iridata.

Una vittoria preziosa che consente alla formazione allenata da Sandro Campagna di continuare la corsa verso il podio ed è già sufficiente a staccare il pass olimpico. Marziali a 33 anni vanta oltre 50 presenze in Nazionale, un argento mondiale, un bronzo europeo ed una vittoria nella World League. E ora potrà assaporare le Olimpiadi. Si amplia quindi la pattuglia fermana che prepara l’appuntamento transalpino, insieme ai ginnasti Mario Macchiati e Matteo Levantesi, anche loro già qualificati.

Il torneo

Il Settebello ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto, dopo le vittorie su Kazakistan e Romania e la sconfitta ai rigori con l’Ungheria (un gol per Marziali). Dopo la meritata gioia per il successo sugli Usa, la formazione italiana è attesa oggi alle 15.30 da un’altra sfida impegnativa contro la Grecia (diretta su RaiSport). In caso di successo, si spalancherebbero le porte verso la zona medaglie.