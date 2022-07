Fermana, iscrizione in D a posto ma rimane sempre viva l'ipotesi ripescaggio

FERMO - «Abbiamo inoltrato in via telematica l’iscrizione in Serie D, come da prassi, e andremo anche in sede a Roma per toglierci ogni dubbio. Per la domanda di ripescaggio in C, invece, stiamo lavorando bene. C’è fiducia». Il telegramma è di Andrea Tubaldi, nuovo direttore generale di una Fermana in fibrillazione. Per quel che riguarda il sogno Lega Pro, martedì prossimo – 19 luglio – bisognerà depositare incartamenti e presentare assegni e fideiussioni. Tubaldi, su questo filone, non è voluto entrare nei dettagli. Tra qualche giorno parleranno i fatti, ora non è il momento di spoilerare troppe cose. Ma le parole del dg hanno lasciato trasparire la giusta serenità. La piazza di Fermo, dunque, respira, chiude gli occhi e spera di riappropriarsi di tutto ciò che è scivolato a metà maggio: quel professionismo da ritrovare fa battere il cuore.