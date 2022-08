La Fermana torna in serie C: il Tar ha respinto i ricorsi di Ternana e Campobasso

Il Tar ha rigettato i ricorsi di Teramo e Campobasso, escludendo definitivamente le due squadre - già bocciate da Figc e Coni - dalla Serie C. Dopo tre mesi di speranze, incartamenti e sentenze, la Fermana può dunque ufficialmente festeggiare il suo ripescaggio in Lega Pro, categoria abbandonata tristemente lo scorso 14 maggio dopo una glaciale sconfitta ai playout con la Viterbese.

La Fermana torna in Lega Pro

Grazie alle disgrazie degli altri e un esborso economico consistente, i canarini però ritornano nei professionisti. Ora bisogna solo aspettare la formalizzazione della Figc attesa a brevissimo, ma la C è cosa fatta al 100%. Nel corso dello scorso Consiglio Federale, infatti, era già stato svelato come la domanda di ripescaggio dei canarini fosse stata ritenuta idonea dalla Covisoc, organo deputato al controllo. Con la Fermana, stappa le bottiglie anche la Torres. Domani i gironi, venerdì i calendari. Si sente aria di Serie C. Completato tutto l’iter burocratico, comunque, al Recchioni bisognerà scalare un’altra montagna ripida: allestire la squadra con poco budget e con pochi giorni da qui in avanti – il 28 agosto inizierà il campionato – non sarà affatto facile.