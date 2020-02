Vis subito sotto 2-0 a Trieste, il Fano perde 1-0 a Bolzano, Fermana sullo 0-0 a Padova

ANCONA Le quattro marchigiane di Serie C in campo per la settima giornata di ritorno del girone B. Fermana di scena a Padova, la Vis Vis Pesaro sta perdendo 2-0 a Trieste con due reti incassate nei primi sette minuti, mentre il Fano, finito all’ultimo posto dopo la vittoria del Rimini nell’anticipo, sta perdendo 1-0 a Bolzano contro il Sudtirol. La Samb è l’unica che gioca in casa: alle 17.30 affronta il Ravenna al Riviera delle Palme.



26ª giornata: Rimini-Modena 2-0 (giocata sabato); Carpi-Piacenza 2-0 (16’ Saric, 29’ Biasci); Feralpisalò-Gubbio 1-2 (8’ Malaccari, 10’ Scarsella, 18’ Gomez); Imolese-Cesena 0-0; Padova-Fermana 0-0; Sudtirol-Fano 1-0 (25’ Rover); Triestina-Vis Pesaro 2-0 (4’ Tartaglia, 7’ Sarno); Samb-Ravenna ore 17.30; Vicenza-Virtusvecomp Verona ore 17.30; Reggio Audace-Arzignano (lunedì 17 ore 20.45).



Classifica: Vicenza 57, Reggio Audace 51, Carpi 50, Sudtirol 45, Padova 44, FeralpiSalò 43, Piacenza 41, Modena 37, Triestina 34, Samb 33, Virtus Verona 30, Fermana 29, Vis Pesaro 27, Cesena 27, Gubbio 26, Ravenna 24, Imolese 23, Arzignano 22, Rimini 20, Fano 18.

