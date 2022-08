Vigor Senigallia 0

Fermana2

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3) Roberto; Mori, Marini, Magi Galluzzi, Bartolini; Mancini, Lazzari, Nardone; Kerjota, Perrri, D’Errico (Sarti, Castorina, Rotondo, Olivi, Bucaro, A. Pesaresi, Marcucci, Pierpaoli, D. Pesaresi, Vrioni, Rgami) All. Clementi

FERMANA (4-3-3) Nardi; De Pascalis, Pellizzari, Carosso, De Nuzzo; Graziano, Giandonato, Scorza; Tulissi, Cardinali, Gkertsos. All: Protti (Ajradinoski, Eleuteri, Diouane, Spedalieri, Luciani, Romeo, Pinzi, Nardella, Onesti, Pavone, Vessella, Lorenzoni, Maggio) All: Protti



RETI 85’ Nardella, 90’ Maggio



SENIGALLIA Sotto gli occhi di Marco Alessandrini, mister della Fermana che nel ’96 volò in C1 con bomber Protti capitano, i canarini a Senigallia hanno fatto le prove generali di Serie C ad una settimana dal via. 2-0 il finale con i gol al fotofinish degli under neoentrati Nardella e Maggio, giunti su svarioni difensivi. Fiorenzuola è già vicina, la Vigor – neopromossa in Serie D - ha costituito un degno avversario. Come pure pioggia e vento che hanno fortemente condizionato il match dalla metà del primo tempo.



Cercando l’intesa

Gialloblù a cercare di mettere nel motore qualche chilometro in più nelle gambe dei vari calciatori arrivati da poco. Protti sta cercando la sua formazione titolare. Al Bianchelli, su un sintetico reso meno incandescente dalla temperatura prima gradevole poi decisamente a ribasso a causa di un vero e proprio nubifragio, ha esordito l’under 2002 della Pro Vercelli Carosso al centro della difesa accanto a Pellizzari. Ci può stare anche in campionato. Out Parodi per via di un problema alla coscia e soprattutto Spedalieri. La fresca novità ha riguardato anche Donato De Pascalis di nuovo titolare sulla destra, ad un anno e mezzo dall’ultima gara e a un giorno dalla firma sul contratto fino al 2025. A sinistra De Nuzzo. In mediana gli stessi della gara con il Porto Sant’Elpidio e che presumibilmente si vedranno pure a Fiorenzuola: Giandonato da play, Graziano e Scorza da mezzali. Davanti, tridente composto dall’ex Modena Tulissi, l’ex Castelfidardo Cardinali prima punta, e l’ex Forlì Gkertsos prossimo all’autografo. Ora l’attacco è il reparto su cui si stanno concentrando le attenzioni del ds Andreatini, in fitto conciliabolo pre-match con Protti e il fedelissimo Luca Cremona: prima di giovedì – il mercato terminerà alle ore 20 - a Fermo dovranno arrivare il bomber e il portiere under che possa alternarsi, se dovesse servire, con l’over Nardi subito squalificato alla prima.