Fermana a Verona e Samb a Salò: le cinque marchigiane ripartono con due anticipi dopo la sosta

ANCONA - Due anticipi al sabato con la Fermana a Verona e la Samb a Salò, la domenica tutta riservata all’inedita sfida Matelica-Perugia, mentre la Vis Pesaro ospiterà al Benelli il Mantova e il Fano sarà di scena a Trieste. Tornano in campo le cinque marchigiane di Serie C dopo la sosta natalizia con le partite della penultima giornata del girone d’andata.

La prima sarà la Fermana, impegnata alle 15 a Verona contro la Virtus in uno dei tre anticipi: i canarini sono in ritiro in Veneto e Cornacchini si è portato in pullman un piccolo dubbio. Rossoni, De Pascalis e Manetta si giocano infatti due maglie in difesa. Per il resto formazione fatta: Neglia farà l’esterno di centrocampo, il recuperato Boateng sarà la spalla di Cognigni. «Ci attende una sfida complicata – le parole del mister della Fermana - La Virtus è una buona squadra con elementi di categoria anche superiore e sa stare molto bene in campo: i suoi punti sono meritati. Noi non dobbiamo snaturarci e fare quello che sappiamo fare, essendo attenti, aggressivi e avendo grande voglia di andare a conquistare un risultato positivo».

La Samb sarà invece di scena alle 17.30 a Salò contro la Feralpi. Il tecnico Mauro Zironelli dovrà rinunciare agli infortunati Di Pasquale, D’Angelo, Goicoechea, Lavilla e Serafino junior, oltre allo squalificato Biondi. «Ce l’andremo a giocare come abbiamo sempre fatto – ha dichiarato Zironelli alla vigilia della partita - Conto di avere un gruppo in forma e che farà una bella partita. Non dobbiamo farci influenzare dalle tante voci che ci sono in questo mese di mercato, e quindi dobbiamo concentrarci solo sulla partita».

SERIE C girone B 18ª giornata

Cesena-Sudtirol sabato 9 ore 15

Virtus Verona-Fermana ore 15

FeralpiSalò-Samb ore 17.30

Gubbio-Imolese domenica 10 ore 15

Matelica-Perugia ore 15

Triestina-Fano ore 15

Vis Pesaro-Mantova ore 15

Legnago Salus-Modena ore 17.30

Padova-Carpi rinviata

Ravenna-Arezzo ore 17.30

CLASSIFICA

Padova 33

Modena 33

Sudtirol 33

Cesena 31

Perugia 30

Triestina 28

Samb 27

FeralpiSalò 26

Mantova 25

Matelica 25

Virtus Verona 22

Carpi 21

Gubbio 19

Fermana 18

Legnago Salus 18

Vis Pesaro 18

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 9



PROSSIMO TURNO 19ª giornata

Arezzo-Cesena sabato 16 ore 15

Fano-Gubbio ore 15

Mantova-Triestina ore 17.30

Imolese-Matelica domenica 17 ore 15

Perugia-FeralpiSalò ore 15

Samb-Padova ore 15

Sudtirol-Vis Pesaro ore 15

Carpi-Ravenna ore 17.30

Fermana-Legnago Salus ore 17.30

Modena-Virtus Verona ore 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA