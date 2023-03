La strana statistica di Giandonato, il centrocampista della Fermana è il professionista più ammonito

FERMO Continua a viaggiare a vele spiegate il record italiano di Manuel Giandonato, detentore quest’anno del primato di cartellini gialli nel mondo dei professionisti. Tra Serie A, Serie B e Lega Pro, infatti, non esiste giocatore più ammonito del capitano della Fermana che sabato con la Vis Pesaro ha incassato per proteste la 17° sanzione stagionale, chiudendo col lucchetto la questione.

I numeri

Vetta irraggiungibile e che è valsa, al play di centrocampo, un altro giro sulla giostra delle squalifiche. “Giando” non ci sarà a Lucca domenica prossima. Considerando pure il doppio giallo nella stessa partita meritato nel derby con l’Ancona del 12 febbraio che lo portò ad essere espulso, l’ex talento della Juventus si è guadagnato cinque turni di stop totali saltando l’andata con il San Donato il 19 ottobre, la gara interna con la Torres del 17 dicembre, la trasferta di Chiavari con l’Entella del 4 febbraio, il ritorno con il San Donato il 19 febbraio ed ora, come detto, il prossimo viaggio di Lucca. Defezione importante per mister Stefano Protti che dovrà anche rinunciare al capocannoniere Manuel Fischnaller, fermo già da due gare a causa di un problema muscolare rimediato due weekend fa con la Carrarese. L’altoatesino, autore di 11 gol, resterà a riposo al Porta Elisa, mettendo nel mirino la gara interna con il Siena della settimana successiva.