FERMO Nel tritacarne da derby, l’indomani della vittoria della Fermana contro l’Ancona, c’è finito un post social pubblicato dal sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Il primo cittadino, storico tifoso gialloblù e abbonato da sempre, già domenica sera dopo la gara aveva pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale una foto della tribuna laterale, condendola però con una didascalia imprecisa che ha mandato su tutte le furie i supporters di Ancona. «E grazie Fermana per questo 2-1 all’Ancona Matelica!».

Il caso

Il caos si è innescato nella tarda mattinata di ieri quando il post è iniziato a girare in rete tra il popolo dorico. Accostare “Matelica” ad “Ancona”, ricordando il modo in cui il progetto biancorosso è nato oramai un anno e mezzo fa, è sembrato uno sfottò gratuito e non molto elegante da parte di un rappresentante delle istituzioni. Il profilo di Calcinaro è stato poi invaso di commenti di supporter anconetani molto attenti. Per questo, nel primo pomeriggio, il sindaco è tornato sui propri passi aggiustando la didascalia tanto discussa. «Chiedo scusa se sono stato frainteso, non volevo urtare nessuno» ha chiarito Calcinaro. L’inghippo qual è stato? Il sindaco di Fermo ha tralasciato il fatto che la società dorica a giugno ha cambiato denominazione tornando a chiamarsi “Us Ancona”, modificando dunque il nome “Ancona Matelica” con cui aveva partecipato al primo anno di Serie C. Dimenticanza voluta o scivolone ingenuo? Chi conosce bene Calcinaro giura sulla sua buonafede. «Assolutamente – ha dettato acqua sul fuoco lo stesso sindaco -. Voglio subito sedare tutto. La foto, oltretutto, è stata postata nel mio profilo istituzionale. Avessi voluto festeggiare con toni sarcastici, l’avrei fatto nella mia pagina privata e personale. I messaggi degli anconetani? Tanti sono stati simpatici, alcuni hanno ecceduto e li ho cancellati, ma da tifoso come sono anche io ho compreso la situazione».