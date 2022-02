La Fermana a Siena e la Vis al Benelli contro la Lucchese, la serata è tutta per Ancona-Cesena

ANCONA Mercoledì di gol in Serie C con otto partite oggi e due domani nel girone B. Tutte in campo oggi le marchigiane: si inizia alle 18 con Siena-Fermana e Vis Pesaro-Lucchese, cui seguirà alle 21 Ancona Matelica-Cesena. Dopo quattro pareggi consecutivi, di cui tre al Recchioni, la Fermana cerca un altro risultato positivo in Toscana, magari ritrovando quella vittoria che manca da nove giornate. Il tecnico Giancarlo Riolfo sembra orientato a confermare il 3-4-2-1 ed è pronto a far debuttare sulla sinistra l’ex Pontedera Parodi o l’ex Triestina Giannò, due degli ultimi volti nuovi.

A 72 ore dal derby di Fermo, cerca un acuto anche la Vis, ospitando la Lucchese al Benelli sempre alle 18. Diversi i cambi in formazione che ha in mente il tecnico Banchini: nella difesa a tre si giocano un posto Di Sabatino, Manetta e Piccinini, stessa cosa a centrocampo tra Eleuteri e Saccani sulla fascia sinistra, e tra Lombardi, Rossi e Astrologo sulla destra. In attacco, oltre a Tonso, l’altra punta è da scegliere tra De Respinis, Silenzi e Cannavò.

Va a caccia di un’altra impresa l’Ancona Matelica, tornata al successo a Imola e salita a quota 42. Al Del Conero si gioca alle 21 e di fronte c’è il Cesena. A salvezza ormai acquisita, la squadra di Colavitto ha ormai messo i playoff nel mirino con il terzo posto, occupato proprio dai romagnoli e dall’Entella, distante solo tre punti. Ancora panchina per Papa e D’Eramo, in attacco si rivedranno Sereni, Rolfini con Moretti a completare il tridente. Rifiatano Del Sole, ma soprattutto Faggioli che è stato tra i più presenti nell’ultimo periodo.

SERIE C girone B 27ª giornata

Grosseto-Viterbese 0-1 (32’ Volpicelli)

Carrarese-Imolese ore 18

Modena-Montevarchi ore 18

Pontedera-Gubbio ore 18

Siena-Fermana ore 18

Teramo-Pistoiese ore 18

Vis Pesaro-Lucchese ore 18

Ancona Matelica-Cesena ore 21

Olbia-Reggiana domani ore 17

Pescara-Entella domani ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 59

Modena 59

Entella 45

Cesena 45

Pescara 42

Ancona Matelica 42

Vis Pesaro 32

Gubbio 32

Siena 31

Carrarese 31

Olbia 29

Lucchese 29

Pontedera 29

Teramo 28

Fermana 25

Viterbese 24

Montevarchi 23

Imolese (-2) 23

Grosseto 21

Pistoiese 20

PROSSIMO TURNO (28ª giornata domenica 20 febbraio)

Imolese-Olbia ore 13.30

Viterbese-Modena ore 14.30

Cesena-Vis Pesaro ore 17.30

Fermana-Pescara ore 17.30

Gubbio-Teramo ore 17.30

Lucchese-Pontedera ore 17.30

Montevarchi-Ancona Matelica ore 17.30

Pistoiese-Carrarese ore 17.30

Reggiana-Grosseto ore 17.30

Entella-Siena lunedì 21 ore 21

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA