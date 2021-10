Si comincia con Fermana-Siena e altri quattro anticipi, Ancona e Vis Pesaro in campo domani

ANCONA Cinque anticipi oggi, quattro partite domenica e anche il posticipo del lunedì sera in diretta su Rai Sport. Ottava giornata in versione spezzatino nel girone B di Serie C con la Fermana unica marchigiana in campo in anticipo: alle 17.30 affronta il Siena al Recchioni con la diretta anche su Sky oltre che su Eleven Sports. In campo anche la capolista Reggiana, mentre si gioca domani alle 14.30 Cesena-Ancona Matelica, sfida tra terza e seconda in classifica: anche in questo caso ci sarà la diretta su Sky. Viaggerà invece in casa della Lucchese la Vis Pesaro, a caccia di altri punti per risalire in classifica.

SERIE C girone B 8ª giornata

Reggiana-Olbia ore 16 Sky

Fermana-Siena ore 17.30 Sky

Gubbio-Pontedera ore 17.30

Montevarchi-Modena ore 17.30

Pistoiese-Teramo ore 17.30

Cesena-Ancona Matelica domenica 10 ore 14.30 Sky

Lucchese-Vis Pesaro ore 14.30

Imolese-Carrarese ore 17.30

Viterbese-Grosseto ore 17.30

Entella-Pescara lunedì 11 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Reggiana 17

Ancona Matelica 16

Cesena 14

Siena 12

Modena 12

Pescara 12

Imolese 11

Pontedera 11

Olbia 10

Gubbio 10

Entella 10

Vis Pesaro 9

Carrarese 8

Lucchese 7

Montevarchi 7

Teramo 6

Pistoiese 5

Fermana 4

Grosseto 4

Viterbese 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA