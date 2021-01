La Fermana saluta Diop e Raffini e fa spazio nella lista a 24: ora c'è posto per Hamlili

FERMO In attesa dell’annuncio di Simone D’Anna dal Lecco che comunque è già aggregato al gruppo e si allena, la Fermana ha ufficializzato l’addio del difensore Ismaila Diop e dell’attaccante Simone Raffini. Il senegalese classe ’99 ex Ascoli e Fano, zero minuti in stagione, ha risolto il contratto e andrà a giocare nella Super League d’Albania. Lo aspetta l’Fk Apolonia Fier, ottava in classifica in un campionato da dieci squadre, guidata dall’italiano Fabrizio Cammarata, ex bomber di Serie A. Raffini è invece passato in prestito alla Paganese nel girone C e la Fermana ha creato così spazio nella lista a 24. Ora si punteranno tutte le fiches sul centrocampista Zaccaria Hamlili del Bari? Magari sarebbe felice Cornacchini (l’ha allenato ad Ancona e in Puglia) che nel frattempo può godersi D’Anna.

